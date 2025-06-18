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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Множинне громадянство в Україні: Сибіга розвінчав головні міфи

Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розвінчав усі міфи щодо цього питання.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Множинне громадянство

Множинне громадянство / © ТСН.ua

Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство в Україні. Це рішення є критично важливим для збереження зв’язків українців, що живуть за кордоном, зі своєю державою. Навколо цієї теми з’явилося чимало міфів та фейків. Їх спростували у Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Розвінчання міфів та гарантії безпеки

Протягом багатьох років тема множинного громадянства була оповита міфами та страхами. На щастя, у процесі підготовки закону врахували всі ці побоювання та запровадили надійні запобіжники від ризиків.

Закон чітко забороняє множинне громадянство з Росією як державою-агресором. Також з її поплічниками та країнами, що не визнають територіальну цілісність і суверенітет України. Процедури набуття та позбавлення громадянства залишаються чинними та вимогливими.

Для держслужбовців і суддів множинне громадянство й надалі заборонено. Множинне громадянство дозволене лише за чітко встановленими правилами, з визначеним переліком країн та офіційною процедурою набуття.

«Множинне громадянство дозволене лише за чітко встановленими правилами: перелік країн, офіційна процедура набуття. Не буду перелічувати тут усі норми, просто зазначу, що закон продуманий та якісний, а загрози та ризики мінімізовані», — зауважує Андрій Сибіга.

Раніше повідомлялося, Верховна Рада України прийняла в цілому закон 11469 про введення інституту множинного громадянства. За його основу проголосували 243 депутати.

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