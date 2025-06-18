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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Нігті кольору вершкового масла: новий nails-тренд літа-2025 (фото)

Масляні нігті передадуть енергію літа, залишаючись при цьому витонченим та елегантним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вершкове масло.

Вершкове масло. / © Unsplash

Цього літа варто забути про прозорі рожеві, нюдові та інші нейтральні відтінки. Nails-експерти радять спробувати щось свіже та трохи несподіване - як от колір вершкового масла для свого манікюру.

Про найбажаніший манікюр цього літа пише Vogue.

Манікюр кольору масла - не універсальний відтінок. Важливо обрати кремово-жовтий, а не гірчичний чи неоновий відтінок. Відтінок має бути солом’яно-жовтого відтінку, але не надто яскравими.

Порівняно з класичним яскравим жовтим, який регулярно домінує в літніх трендах, нігті кольору вершкового масла, дуже вишукані та менш нав'язливі. Тому цей колір підходить як для грайливого манікюру, так і для більш вишуканих образів.

Нігті кольору вершкового масла стануть ідеальним рішенням для всіх тонів шкіри. На блідішій - колір сяє своїми пастельними відблисками, а панянкам з бурштиновим кольором обличчя додадуть золотавого відтінку.

ФОТО

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нігті кольору вершкового масла. / © Instagram

Нагадаємо, ти ми також підготували для вас добірку трендових літніх відтінків на це літо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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