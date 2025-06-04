Який манікюр зараз у тренді: модні кольори та стилі літа 2025 (фото)

Який манікюр зараз у тренді

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Літо 2025 року приносить справжній вибух свіжих ідей у сфері манікюру. Модні тенденції цього сезону не обмежуються лише палітрою кольорів — у центрі уваги виявляється текстура, ефекти прозорості, натхнення морською тематикою. Міжнародні nail-експерти та стилісти одностайно відзначають, цього літа манікюр — це не просто догляд, а вираження стилю, настрію й індивідуальності.

Вершково-жовтий (Butter Yellow): трендовий відтінок для стильного літа

Цього сезону вершково-жовтий колір завоював світ моди, проникаючи усюди — від стильних сумок та модних кросівок до витонченого літнього манікюру. Цей теплий відтінок додає образу потрібної яскравості, але при цьому не виглядає надто насиченим. Він ідеально підходить для тих, хто прагне оновити свої класичні, дорогі на вигляд нейтральні кольори та надати їм нового звучання.

Це сонячний, веселий колір, який може бути нейтральним, але водночас виділяється та чудово поєднується із засмагою.

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Вершково- жовтий манікюр

Сиропний ефект (Syrup nails): тренд на прозорість і глибину

Популярний тренд на желейні нігті цього літа еволюціонує, набуваючи більш насиченого та яскравого вигляду — зустрічайте сиропні нігті. Це ефект «желе» з глибшим і соковитішим відтінком. Цей стиль особливо популярний у Кореї, але швидко набуває популярності й у Європі. Він виглядає одночасно природно та вишукано, ідеально підходить для тих, хто шукає ненав’язливу естетику.

Замість звичайних неонових кольорів у тренді будуть їхні елегантніші версії. Це яскраві відтінки, але з прозорим, «сиропним» покриттям або пом’якшені молочними тонами. Цей новий підхід до літнього манікюру пропонує вишуканість. Все частіше можна побачити манікюр з напівпрозорими шарами, які майже нагадують цукерки, що викликає великий інтерес.

Сиропні нігті

Соковитий цитрус (Juicy Citrus): заряд свіжості для літнього манікюру

Розмова про соковиті текстури та яскраві кольори в манікюрі неможлива без згадки про цитрусові відтінки, які ідеально пасують для літа. Обирайте мандарин, лимон, грейпфрут чи лайм — будь-який із цих кольорів лаку викликає асоціації зі свіжим фруктом у спекотний літній день.

Ці кольори випромінюють енергію та щастя, створюючи саме ту атмосферу, до якої всі прагнуть влітку. Не бійтеся експериментувати: сміливо поєднуйте манікюр із цитрусовими аксесуарами для більшої впевненості та завершеності образу.

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Цитрусовий манікюр

Нігті з ефектом тонального крему (Tinted-Moisturizer Nails)

З настанням літа часто викликає бажання шукати порятунок від спеки. Саме тому багато хто переходить на легші текстури. За аналогією з тональними засобами, які замінюються на флюїди з легким пігментом, щоб підкреслити природну текстуру шкіри, манікюр із ефектом зволожувального тонування пропонує таку ж логіку.

Такі лаки створюють на нігтьовій пластині майже непомітний, часто молочний, шар кольору. Цей підхід підкреслює природну красу нігтя, надаючи йому елегантного та доглянутого вигляду. «Тренд 'ваші нігті, але кращі' користується величезною популярністю — це прозорі, глянцеві покриття, що лише легким натяком кольору підкреслюють натуральний ніготь», — зазначають експерти.

Нюдовий манікюр

Палаючий корал (Spicy Coral): яскравий акцент для літнього манікюру

Головне правило літніх трендів лаків для нігтів — чим яскравіше, тим краще. Саме тому цього сезону особливо актуальним стає палахкотливий кораловий — колір, який майстри манікюру називають «сміливішою сестрою коралу».

Яскраво-червоний з помаранчевими відтінками створює неоновий пігмент, який ідеально передає атмосферу спекотних літніх ночей. Сміливо обирайте його як для манікюру, так і для педикюру, щоб підкреслити свій літній настрій.

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Кораловий манікюр

Русалчин манікюр (Mermaid Manicures): перламутрові хвилі та морська фантазія

Так званий mermaid manicure — це справжня естетична пригода. Цей тренд додає магії та фантазії. Він поєднує у собі блискучі відтінки бірюзи, фіолетового та срібла з ефектом переливу, перламутрові блискітки, ефекти «риб’ячої луски» та холодні переливи, що нагадують морську піну. Такий манікюр виглядає особливо ефектно на довгих нігтях мигдалеподібної форми й підходить як для повсякденного носіння, так і для вечірок.

Русалчин манікюр

Щось синє (Something Blue): насичені сині відтінки — новий must-have

Коли мова заходить про недооцінені відтінки лаків для літа, експерти одноголосно називають кобальтово-синій. Лише один погляд на цей глибокий, холодний тон створює відчуття занурення в океан у спекотний пляжний день — настільки він освіжальний.

Глибокі сині відтінки напрочуд актуальні для літа. Це чудова альтернатива класичному червоному або нюдовому лаку. Особливо ефектно виглядає на коротких квадратних нігтях.

Синій манікюр