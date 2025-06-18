Взрыв термоядерной бомбы

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Мир находится «в миллиметрах от ядерной катастрофы» на Ближнем Востоке, поскольку происходят ежедневные атаки на ядерную инфраструктуру Ирана.

Такое циничное заявление сделала спикер МИД России Мария Захарова, которую цитируют пропагандисты информационного агентства «РИА Новости».

По словам представительницы внешнеполитического ведомтсва государства-агрессора, израильские ракеты ежедневно бьют «по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ».

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Пресс-секретарь российского МИД считает, что конфликт между Ираном и Израилем приводит к «угрозе для региона и мира, поскольку удары наносятся по ядерным объектам».

Как известно, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по двум производственным объектам центрифуг, в частности одному в районе Тегерана. В Тель-Авиве утверждают, что на этих объектах происходило обогащение урана для создания ядерного оружия.

Накануне, 17 июня, президент США Дональд Трамп провел совещание с командой национальной безопасности, на котором рассматривал возможность вступления в войну и нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, включая подземный завод в Фордо.

Тем временем иранский режим предупредил США, что они жестко отреагируют, если Вашингтон вмешается в конфликт.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любой удар США нанесет «непоправимый вред» самим американцам

Напомним, на фоне эскалации между Ираном и Израилем самолет президента США Дональда Трампа Boeing E-4B «Nightwatch», также известный как «самолет Судного дня», совершил загадочный полет