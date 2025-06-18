Трамп ответил, ударят ли США по Ирану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выразил неопределенность относительно возможного удара по Ирану, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома.

Об этом пишет Аljazeera.

На вопрос, приближаются ли Соединенные Штаты к нанесению удара по иранским ядерным объектам, Трамп ответил, что не может это подтвердить и отказался давать конкретный ответ. Он отметил, что никто не знает, будет ли этот удар осуществлен — «возможно, сделаю, возможно, нет».

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В то же время президент США заявил, что Иран сейчас имеет много проблем и хочет вести переговоры. Трамп подчеркнул, что ранее иранская сторона не вела переговоров с ним, несмотря на многочисленные жертвы и разрушения. «Почему вы не договорились со мной раньше? Вы могли бы иметь нормальную страну», — сказал он, обращаясь к иранцам.

Сообщается, что таким образом, позиция Трампа относительно возможного военного удара по Ирану остается неопределенной, а вопросы дипломатии и переговоров в центре его внимания.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаэль Багаеи назвал возможное вмешательство Соединенных Штатов в конфликт поводом «для полномасштабной войны в регионе»

Также сообщалось о том, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ответил на призыв президента США Дональда Трампа к капитуляции, отметив, что «умные люди» не будут разговаривать с его страной на языке угроз.

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