Иран пригрозил "полномасштабной войной": что разгневало Тегеран

Израиль. / © Associated Press

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Возможное вмешательство Соединенных Штатов Америки в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаэль Багаеи, сообщает Sky News.

Заявление из Тегерана появилось на фоне сообщений о том, что якобы американский лидер Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

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"Любое вмешательство США станет причиной для развязывания полномасштабной войны в регионе", - отмечает Багаеи.

На вопрос, считает ли глава иранского МИД, что Вашингтон может контролировать своего союзника Израиль, Багаэй ответил: "Не совсем".

В свою очередь, посол Ирана в ООН Али Бахрейне также заявил : Тегеран сообщил Штаты о том, что решительно отреагирует, если будет напрямую вмешиваться в кампанию Израиля.

"Мы не будем проявлять никакого нежелания защищать наш народ, безопасность и землю - мы ответим серьезно и решительно, без сдержек", - сказал дипломат.

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Призыв Трампа к "безоговорочной капитуляции" Бахрейни назвал "совершенно неоправданным и очень враждебным". Кроме того, Иран считает Штаты "соучастником действий Израиля".

"Мы не можем их игнорировать. Мы внимательно следим за словами Трампа. Мы учтем их в наших расчетах и оценках", - добавил Бахрейни.

Напомним, президент Израиля Исаак Герцог заявил, что у Иерусалима "не было другого выбора" , кроме как напасть на Иран, ведь Тегеран "драматично" продвигался к созданию ядерной бомбы.

Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после серии ударов Израиля пригрозил, что "битва начинается" . Что больше, по его словам, Тегеран не проявит "никакого милосердия".

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Тем временем The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с отчетами разведки, сообщило, что Иран подготовил ракеты для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Штаты присоединятся к атаке Израиля.

Дата публикации 07:01, 18.06.25 Количество просмотров 67 Бои на Ближнем Востоке: готов ли Трамп нанести удар по Ирану?