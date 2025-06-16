Президент Израиля назвал причину атак на Иран: "Другого выбора не было"

Атака на Иран. / © Associated Press

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Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что у Иерусалима "не было другого выбора", кроме как напасть на Иран. Ведь Тегеран "драматично" продвигался к созданию ядерной бомбы.

Об этом он заявил в интервью Sky News Ялди Хаким.

"Когда вы принимаете такие решения исторической величины и масштабов, вы должны проанализировать все аспекты и все факты. Правда, что другого выбора не было", - подчеркнул Исаак Герцог.

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По его словам, Иран "драматично" продвигается к созданию бомбы как в плане обогащения урана, так и в части вооружения.

"Я всегда четко высказывался относительно ядерного потенциала наших врагов - его нужно немедленно нейтрализовать. Мы должны избавиться от иранской ядерной программы, потому что считаем процесс переговоров бесполезным. Они врут, разговаривая с нами", - подчеркнул президент.

Комментируя жертвы среди населения Израиля из-за "мощных ракетных атак", он подчеркнул, что Иерусалим "хорошо осознает риски этой войны". По словам Герцога, его страна борется с тем, чтобы лишить Иран "возможности стрелять по нам".

Напомним, ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, нанеся превентивный удар по объектам Тегерана в рамках операции «Восходящий лев». ЦАХАЛ задействовал более 200 самолетов, ликвидировав нескольких ключевых иранских чиновников и ученых из "ядерца".

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Иран пригрозил «жестким ответом». Сначала страна запустила по Израилю более 100 беспилотников, а затем прибегла к атакам ракетами. В частности, иранцы атакуют жилые кварталы. Есть погибшие посреди мирного населения.

По информации Reuters, Иран отвергает переговоры о прекращении огня во время нападения Израиля. Иерусалим ранее совершил неожиданное нападение на Иран, уничтожившее высший эшелон военного командования и повредившее его ядерные объекты. Тегеран пообещал "открыть ворота ада" в ответ на то, что стало самым большим противостоянием между древними врагами.

Дата публикации 14:55, 16.06.25 Количество просмотров 27 Экстренная встреча! Макрон пошел против Трампа? Ситуация Израиля и Ирана - скрытые факты