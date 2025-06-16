Бездействие НАБУ создало Вербицкому алиби, - Береза

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Об этом пишет блогер, бывший народный депутат Борислав Береза в своем блоге на Censor.net.

Он напомнил, что Вербицкого обвиняют в приобретении необоснованных активов - особняк в элитном городке "Коник" под Киевом, элитные автомобили, оформленные на его подругу Кристину Ильницкую, недвижимость в Турции, наличные и криптовалюта на миллионы гривен. Также Береза отметил, что НАПК выявило у Вербицкого необоснованных активов почти на 29 млн гривен, а он взамен подал на Агентство в суд за "повреждение репутации".

По словам бывшего нардепа, с октября 2024 года Вербицкий вместе с Ильницкой начали благотворительную деятельность через фонд "Страна Добра" под логотипом партии "Батькивщина", председателем Хаджибейской ячейки которой стал Вербицкий. Параллельно в медиа и социальных сетях идет информационная кампания, в которой Вербицкий представлен как "меценат", "волонтер", "пример нового патриотизма".

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Борислав Береза подчеркивает, что развить такую деятельность Вербицкому позволила бездействие НАБУ: дело о незаконном обогащении было зарегистрировано 13 мая 2024 года, однако за более чем год нет ни подозрения, ни обыска, ни ареста. Как отмечает экс-нардеп, по состоянию на июнь 2025 года, дело фактически парализовано.

Береза отметил, что Вербицкий не имеет никаких опасений перед НАБУ и даже публично критикует антикоррупционные органы в своей колонке. При этом он использует бездействие Бюро в своих целях.

"Само существование дела в реестре НАБУ уже используется Вербицким как алиби: мол, "если бы было что-то серьезное - давно бы предъявили". Такой эффект недоследования - не просто слабость, а системный сбой, когда не возбуждение дела превращается в индульгенцию. В результате, правоохранительная архитектура - от НАБУ до САП - играет роль громоотвода, который не срабатывает по назначению", - отметил блогер.

По его словам, дело Вербицкого показывает, что в Украине реформирование антикоррупционной системы остается лишь на бумаге, а НАБУ придерживается негласного правила "своих не трогать".

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"И в этом кривом зеркале мы видим главное: в Украине можно купить коттедж за 2 млн, оформить его на любовницу... и стать "борцом" за реформы. Можно быть экс-прокурором с квартирой в Алании - и одновременно "политиком", который сетует на "потерю профессионализма правоохранительной системы". До тех пор, пока такие персонажи не сидят на скамье подсудимых, а раздают гуманитарную помощь и планируют идти в Раду - никакие реформы не работают. Потому что борьба с коррупцией в исполнении коррупционеров - это не очищение. Это грим", - резюмирует Борислав Береза.