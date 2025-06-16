Бездіяльність НАБУ створила Вербицькому алібі, - Береза

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Про це пише блогер, колишній народний депутат Борислав Береза у своєму блозі на Censor.net.

Він нагадав, що Вербицького звинувачують у набутті необґрунтованих активів – особняк в елітному містечку "Коник" під Києвом, елітні автомобілі, оформлені на його подругу Христину Ільницьку, нерухомість у Туреччині, готівка та криптовалюта на мільйони гривень. Також Береза зазначив, що НАЗК виявило у Вербицького необґрунтованих активів майже на 29 млн гривень, а він натомість подав на Агентство до суду «пошкодження репутації».

За словами колишнього нардепа, з жовтня 2024 року Вербицький разом з Ільницькою розпочали благодійну діяльність через фонд "Країна Добра" під логотипом партії «Батьківщина», головою Хаджибейського осередку якої став Вербицький. Паралельно у медіа та соціальних мережах йде інформаційна кампанія, в якій Вербицький представлений як "меценат", "волонтер", "приклад нового патріотизму".

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Борислав Береза підкреслює, що розвинути таку діяльність Вербицькому дозволила бездіяльність НАБУ: справа про незаконне збагачення була зареєстрована 13 травня 2024 року, проте за понад рік немає ні підозри, ні обшуку, ні арешту. Як зазначає екснардеп, станом на червень 2025 року, справа фактично паралізована.

Береза зазначив, що Вербицький не має жодних побоювань перед НАБУ і навіть публічно критикує антикорупційні органи у своїй колонці. При цьому він використовує бездіяльність Бюро своїх цілей.

«Саме існування справи в реєстрі НАБУ вже використовується Вербицьким як алібі: мовляв, "якби було щось серйозне – давно б пред'явили". Такий ефект недослідження - не просто слабкість, а системний збій, коли не порушення справи перетворюється на індульгенцію. В результаті, правоохоронна архітектура - від НАБУ до САП – грає роль громовідводу, який не спрацьовує за призначенням», - зазначив блогер.

За його словами, справа Вербицького показує, що в Україні реформування антикорупційної системи залишається лише на папері, а НАБУ дотримується негласного правила «своїх не чіпати».

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«І в цьому кривому дзеркалі ми бачимо головне: в Україні можна купити котедж за 2 млн, оформити його на коханку... і стати "борцем" за реформи. Можна бути екс-прокурором з квартирою в Аланії – і одночасно "політиком", який нарікає на "втрату професіоналізму правоохоронної системи". Доти, доки такі персонажі не сидять на лаві підсудних, а роздають гуманітарну допомогу і планують йти в Раду – ніякі реформи не працюють. Тому що боротьба з корупцією у виконанні корупціонерів – це не очищення. Це грим», - резюмує Борислав Береза.