Президент Ізраїлю назвав причину атак на Іран: "Іншого вибору не було"

Атака на Іран. / © Associated Press

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Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що в Єрусалима “не було іншого вибору”, окрім як напасти на Іран. Адже Тегеран “драматично” просувався до створення ядерної бомби.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News Ялді Хакім.

“Коли ви ухвалюєте такі рішення історичної величини та масштабів, ви повинні проаналізувати всі аспекти та всі факти. Правда в тому, що іншого вибору не було”, - наголосив Ісаак Герцог.

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З його слів, Іран “драматично” просувається до створення бомби, як у плані збагачення урану, так і у частині озброєння.

“Я завжди чітко висловлювався щодо ядерного потенціалу наших ворогів – його потрібно негайно нейтралізувати. Ми повинні позбутися іранської ядерної програми, бо вважаємо процес переговорів марним. Вони брешуть, розмовляючи з нами”, - наголосив президент.

Коментуючи жертви серед населення Ізраїлю через “потужні ракетні атаки”, він наголосив, що Єрусалим “добре усвідомлює ризики цієї війни”. За словами Герцога, його країна бореться з тим, щоб позбавити Іран “можливості стріляти по нас”.

Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль атакував Іран, завдавши превентивного удару по об’єктах Тегерана у межах операції «Висхідний лев». ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, ліквідувавши кількох ключових іранських посадовців та вчених з “ядерки”.

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Іран пригрозив «жорсткою відповіддю». Спочатку країна запустила по Ізраїлю понад 100 безпілотників, а потім вдалася до атак ракетами. Зокрема, іранці атакують житлові квартали. Є загиблі серед мирного населення.

За інформацією Reuters, Іран відхиляє переговори про припинення вогню під час нападу Ізраїлю. Єрусалим раніше здійснив несподіваний напад на Іран, який знищив вищий ешелон військового командування та пошкодив його ядерні об'єкти. Тегеран пообіцяв “відкрити ворота пекла” у відповідь на те, що стало найбільшим протистоянням між давніми ворогами.

Дата публікації 14:55, 16.06.25 Кількість переглядів 29 Екстрена зустріч! Макрон пішов проти Трампа? Ситуація Ізраїлю та Ірану - приховані факти