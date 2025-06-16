Іран відхиляє переговори про припинення вогню під час нападу Ізраїлю — Reuters

Іран

Реклама

Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що він не відкритий до переговорів про припинення вогню під час нападу Ізраїлю, повідомив чиновник, ознайомлений з цими повідомленнями, оскільки два вороги розпочали нові атаки та викликали побоювання щодо ширшого конфлікту.

Про це пише Reuters.

“Іранці повідомили катарських та оманських посередників, що вони продовжуватимуть серйозні переговори лише після того, як Іран завершить свою відповідь на превентивні удари Ізраїлю”, — сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним через делікатність конфлікту.

Реклама

Іран “чітко дав зрозуміти, що не вестиме переговори під час нападу”, — сказав чиновник.

Ізраїль раніше здійснив несподіваний напад на Іран, який знищив вищий ешелон військового командування Ірану та пошкодив його ядерні об'єкти, і каже, що кампанія продовжуватиме ескалувати найближчими днями.

Іран пообіцяв “відкрити ворота пекла” у відповідь на те, що стало найбільшим протистоянням між давніми ворогами.

Чиновник заявив агентству Reuters, що повідомлення ЗМІ про те, що звернення Ірану до Оману та Катару з проханням залучити США до посередництва у припиненні вогню та поновленні ядерних переговорів, є неточними.

Реклама

Міністерство закордонних справ Ірану не відповіло на запит Reuters про коментарі, як і міністерство закордонних справ Катару чи міністерство інформації Оману.

Нагадаємо, раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати приєднатися до своєї нової військової кампанії проти Ірану.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13 канал посилається на “початкові повідомлення” про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.