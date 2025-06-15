Чи планує Ізраїль вбивство аятоли Алі Хаменеї: нові подробиці

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спростував поширене ЗМІ повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп заборонив здійснювати вбивство верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було, і я не збираюся вдаватися в це», — сказав ізраїльський лідер, відповідаючи на запитання про заборону Трампа.

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При цьому він додав, що Ізраїль робить те, що повинен робити, а у Вашингтоні знають, що добре для Сполучених Штатів.

Беньямін Нетаньягу в цьому інтерв’ю також припустив, що удари Ізраїлю по Ірану можуть призвести до зміни влади в країні.

Він також зазначив, що атаки припиняться, «коли ми позбавимо» Іран ядерного потенціалу.

Як повідомляє The Times of Israel, радник з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі також заперечив повідомлення про заборону Трампа, називаючи його «фейковими новинами найвищого ґатунку».

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Раніше прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль під час ударів по Тегерану убив начальника розвідки Корпусу вартових ісламської революції бригадного генерала Мохаммеда Каземі та його заступника генерала Хассана Мохакіка.

Нагадаємо, видання Iran International з посиланням на обізнані джерела повідомило, що наближені до аятоли Алі Хаменеї високопосадовці начебто погоджують з Кремлем шляхи можливої евакуації до Росії.