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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Керівництво Ірану веде переговори з Кремлем про втечу до Росії — ЗМІ

Наближені до аятоли Алі Хаменеї високопосадовці начебто погоджують шляхи можливої евакуації.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї / © AFP

Іранський високопосадовець Алі Асгар Хеджазі розпочав таємні переговори з представниками Кремля про можливість евакуації до Росії у разі погіршення ситуації у країні через удари Ізраїлю.

Про це повідомляє Iran International з посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, Хеджазі, який обіймає посаду заступника керівника апарату верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, від неназваного посадовця у Москві отримав особисті гарантії. Якщо ситуація в Ірані загостриться, Кремль організує для нього та членів його сім’ї безпечний маршрут евакуації.

Джерела стверджують, що подібні домовленості є також в інших представників керівництва Ірану. Деякі з них, як пише Iran International, вже остаточно визначили маршрути своєї можливої втечі.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своєму відеозверненні натякнув, що вище керівництво Ірану вже «пакує валізи».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп начебто заборонив Ізраїлю здійснити фізичне усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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