Магучіх здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (відео)

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Реклама

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола срібну медаль на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Магучіх завершила змагання з результатом 1,99 метра. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка стрибнула на 2,01 метра.

Бронзовою призеркою стала Марія Жодзік з Польщі (1,93 метра).

Реклама

Ще одна українка Юлія Левченко поділила четверте місце з результатом 1,91 метра.

Діамантова ліга. Стокгольм. Стрибки у висоту (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2,01 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м

3. Марія Жодзік (Польща) – 1,95 м

Реклама

4. Юлія Левченко (Україна) – 1,91 м

4. Енгла Нільссон (Швеція) – 1.91 м

4. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,91 м

4. Вашті Каннінгем (США) – 1,91 м

Реклама

Нагадаємо, цього сезону Магучіх виграла "золото" Євро-2025 у приміщенні та стала бронзовою призеркою ЧС-2025 у приміщенні.

Також Ярослава перемогла на двох стартових етапах нинішнього сезону Діамантової ліги – в Сямені та Шанхаї, після чого виграла комерційний турнір What Gravity Challenge у Досі, а також тріумфувала на етапі "золотої" серії Континентального туру в Токіо.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.