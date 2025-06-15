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Ізраїль завдав найбільш далекобійного удару по Ірану: куди поцілив
Відстань до аеропорту — близько 2 300 км.
У неділю, 15 червня, ізраїльська армія завдала удару по аеропорту Мешхеда на північному сході Ірану.
Відео пожежі, яка виникла внаслідок цієї атаки, опубліковане в соцмережах.
Видання Al Arabiya з посиланням на ізраїльських військових повідомило, що удару було завдано по літаку-заправнику.
Іранські державні ЗМІ повідомили, що ця ізраїльська атака не завдала шкоди будівлям аеропорту чи злітно-посадковій смузі.
Удар став найбільш далекобійним від початку цього ізраїльсько-іранського конфлікту. Відстань до аеропорту — близько 2 300 км.
Нагадаємо 15 червня ізраїльські військові опублікували безпрецедентне попередження для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів. Того ж дня Ізраїль завдав удару по підприємству з виробництва дронів у місті Ісфаган.