Ізраїль завдав найбільш далекобійного удару по Ірану: куди поцілив

Ізраїльський удар по аеропорту в Ірані / © скриншот з відео

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У неділю, 15 червня, ізраїльська армія завдала удару по аеропорту Мешхеда на північному сході Ірану.

Відео пожежі, яка виникла внаслідок цієї атаки, опубліковане в соцмережах.

Видання Al Arabiya з посиланням на ізраїльських військових повідомило, що удару було завдано по літаку-заправнику.

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Іранські державні ЗМІ повідомили, що ця ізраїльська атака не завдала шкоди будівлям аеропорту чи злітно-посадковій смузі.

Дата публікації 18:54, 15.06.25 Кількість переглядів 20 Ізраїль атакував аеропорт в Ірані на відстані понад 2000 км

Удар став найбільш далекобійним від початку цього ізраїльсько-іранського конфлікту. Відстань до аеропорту — близько 2 300 км.

Відстань від Ізраїлю до ураженого аеропорту в Ірані / © ClashReport

Нагадаємо 15 червня ізраїльські військові опублікували безпрецедентне попередження для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів. Того ж дня Ізраїль завдав удару по підприємству з виробництва дронів у місті Ісфаган.