ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1854
Час на прочитання
1 хв

Ізраїль завдав найбільш далекобійного удару по Ірану: куди поцілив

Відстань до аеропорту — близько 2 300 км.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по аеропорту в Ірані

Ізраїльський удар по аеропорту в Ірані / © скриншот з відео

У неділю, 15 червня, ізраїльська армія завдала удару по аеропорту Мешхеда на північному сході Ірану.

Відео пожежі, яка виникла внаслідок цієї атаки, опубліковане в соцмережах.

Видання Al Arabiya з посиланням на ізраїльських військових повідомило, що удару було завдано по літаку-заправнику.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що ця ізраїльська атака не завдала шкоди будівлям аеропорту чи злітно-посадковій смузі.

Удар став найбільш далекобійним від початку цього ізраїльсько-іранського конфлікту. Відстань до аеропорту — близько 2 300 км.

Відстань від Ізраїлю до ураженого аеропорту в Ірані / © ClashReport

Відстань від Ізраїлю до ураженого аеропорту в Ірані / © ClashReport

Нагадаємо 15 червня ізраїльські військові опублікували безпрецедентне попередження для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів. Того ж дня Ізраїль завдав удару по підприємству з виробництва дронів у місті Ісфаган.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie