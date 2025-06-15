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Израиль нанес самый дальнобойный удар по Ирану: куда попал
Расстояние до аэропорта - около 2 300 км.
В воскресенье, 15 июня, израильская армия нанесла удар по аэропорту Мешхеда на северо-востоке Ирана.
Видео пожара, который возник в результате этой атаки, опубликовано в соцсетях.
Издание Al Arabiya со ссылкой на израильских военных сообщило, что удар был нанесен по самолету-заправщику.
Иранские государственные СМИ сообщили, что эта израильская атака не нанесла ущерб зданиям аэропорта или взлетно-посадочной полосе.
Удар стал самым дальнобойным с начала этого израильско-иранского конфликта. Расстояние до аэропорта — около 2 300 км.
Напомним, 15 июня израильские военные опубликовали беспрецедентное предупреждение для иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов. В тот же день Израиль нанес удар по предприятию по производству дронов в городе Исфаган.