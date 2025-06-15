Израиль нанес самый дальнобойный удар по Ирану: куда попал

Израильский удар по аэропорту в Иране / © скриншот с видео

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В воскресенье, 15 июня, израильская армия нанесла удар по аэропорту Мешхеда на северо-востоке Ирана.

Видео пожара, который возник в результате этой атаки, опубликовано в соцсетях.

Издание Al Arabiya со ссылкой на израильских военных сообщило, что удар был нанесен по самолету-заправщику.

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Иранские государственные СМИ сообщили, что эта израильская атака не нанесла ущерб зданиям аэропорта или взлетно-посадочной полосе.

Дата публикации 18:54, 15.06.25 Количество просмотров 19 Израиль атаковал аэропорт в Иране на расстоянии более 2000 км

Удар стал самым дальнобойным с начала этого израильско-иранского конфликта. Расстояние до аэропорта — около 2 300 км.

Расстояние от Израиля до пораженного аэропорта в Иране / © ClashReport

Напомним, 15 июня израильские военные опубликовали беспрецедентное предупреждение для иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов. В тот же день Израиль нанес удар по предприятию по производству дронов в городе Исфаган.