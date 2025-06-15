США не будут возражать, если Россия дойдет до Ужгорода: Портников сделал жуткий прогноз

Армия РФ. / © Associated Press

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В администрации Дональда Трампа могут не сопротивляться дальнейшему продвижению России на территории Украины — при условии, что это не будет сопровождаться массовыми убийствами.

Об этом журналист Виталий Портников сказал в разговоре с Ольгой Айвазовской на YouTube канале.

"Даже когда Трампа журналисты спрашивают, насколько вам легко разговаривать с таким упрямым Путиным, он говорит, что и Зеленский упрям", - напомнил Портников.

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Он отметил, что Трампу некомфортна позиция президента Украины, прямо указывающая на российские преступления:

"Что делает упрямый Зеленский? Он просто артикулирует то, что россияне стреляют, убивают, и Трампу не хочется это слышать от Зеленского".

По мнению Портникова, такое положение вещей может сохраняться долго:

"Когда это надоест Трампу, я не знаю. Трампу это может не надоесть до января 2029 года, потому что он может считать, что такой процесс ему выгоден".

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Портников считает, что для Трампа ключевое – это контроль над публичной картинкой войны:

"Трамп подразумевает, что ему нужен фон, чтобы были переговоры. Он не мешает военным действиям России, чтобы она смогла взяться только, сколько она сможет взять. Но так, чтобы это не сопровождалось демонстративным убийством людей".

В завершение Портников сделал пессимистический прогноз:

"Если Россия найдет баланс истощения Украины, захват ее территории без того, чтобы это не было демонстративным убийством людей, и таким образом дойдет до Ужгорода — никто в США, имею в виду, в администрации президента, не будет этого отрицать. Ни один человек. Но если это будет сопровождаться массовыми убийствами, Трамп вынужден будет реагировать. Спойлер: это будет сопровождаться массовыми убийствами, потому что Россия по-другому не умеет воевать”.

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Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва в Днепропетровскую область, сосредоточив усилия сразу на трех тактических направлениях.