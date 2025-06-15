Гиркин-Стрелков раскритиковал "идиотскую" идею Путина

Президент РФ Владимир Путин

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Российский военный преступник и террорист Игорь Гиркин-Стрелков, который отбывает наказание в тюрьме в РФ за критику в адрес Кремля, назвал «идиотской» идею Путина о создании «буферных зон» на территории Украины.

Об этом говорится в заметке в его Telegram-канале.

«Даже если нам удастся создать вдоль своих границ „буферные зоны“ глубиной 30 и даже 50 км, и мы на этом остановимся — война от этого не прекратится. Удары по нашим тыловым регионам не прекратятся, поскольку для ударных беспилотников расстояние в 30-50 км, а тем более для ракет, в общем, малозначимое», — подчеркнул Гиркин.

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Он добавил, что для оккупации и удержания пограничных полос придется использовать значительное количество российских войск. В то же время, по его словам, украинские части будут оставаться боеспособными и будут продолжать уничтожать оккупантов.

«Со стратегической точки зрения идея „буферных зон“ — идиотская», — подытожил Гиркин.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин объявил о принятом решении создать так называемую «буферную зону безопасности» вдоль украинско-российской границы.