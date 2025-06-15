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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Гіркін-Стрєлков розкритикував "ідіотську" ідею Путіна

Для окупації та утримання прикордонних смуг доведеться використати значну кількість російських військ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

Російський військовий злочинець та терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, який відбуває покарання у в’язниці в РФ за критику на адресу Кремля, назвав «ідіотською» ідею Путіна щодо створення «буферних зон» на території України.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі.

«Навіть якщо нам вдасться створити вздовж своїх кордонів „буферні зони“ глибиною 30 і навіть 50 км, і ми на цьому зупинимося — війна від цього не припиниться. Удари по наших тилових регіонах не припиняться, оскільки для ударних безпілотників відстань у 30-50 км, а тим паче для ракет, загалом, малозначуща», — наголосив Гіркін.

Він додав, що для окупації та утримання прикордонних смуг доведеться використати значну кількість російських військ. Водночас, за його словами, українські частини залишатимуться боєздатними і продовжуватимуть нищити окупантів.

«Зі стратегічного погляду ідея „буферних зон“ — ідіотська», — підсумував Гіркін.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Росії Володимир Путін оголосив про ухвалене рішення створити так звану «буферну зону безпеки» вздовж українсько-російського кордону.

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