Дедлайн от Трампа для Путина закончился, а ничего не произошло: что будет дальше

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп 28 мая установил Владимиру Путину двухнедельный срок для достижения перемен в украинской войне. Однако никаких успехов не было достигнуто. Теперь остается вопрос: что будет делать Вашингтон.

Об этом пишет германский журнал Focus.

В издании напоминают, что две недели назад Трамп дал Путину двухнедельный срок для достижения прогресса в мирных переговорах с Украиной. Этот срок истек без прорыва. Трамп угрожал Путину, что он «отреагирует по-другому», если прогресса не будет. Однако до сих пор глава Белого дома еще не обнародовал четкий план своих следующих шагов.

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Бывший британский дипломат в Москве и Киеве Джон Форман заявил, что Путин, вероятно, не отнесся к дедлайну серьезно. Российский диктатор известен тем, что его не пугают сроки и ультиматумы, сказал Форман.

По словам украинского нардепа Алексея Гончаренко, Путин будет продолжать свою тактику, пока США не предпримут серьезные меры против России. Однако Трамп демонстрирует нежелание вводить новые санкции. Между тем, администрация Трампа все больше дистанцируется от конфликта, сокращая военную помощь Украине. Это может подвергнуть угрозе жизни украинцев и сыграть на руку России, сообщили украинские чиновники изданию Newsweek.

Мирный процесс зашел в тупик

Хотя США предложили соглашение о прекращении огня, которое Москва отклонила в марте, мирные переговоры зашли в тупик. Трамп подчас намекал на отказ от посредничества. Раунд переговоров в июне завершился только обменом пленными. Новое прекращение огня выглядит далеким, и шансы на его заключение до 2025 года малы, отмечают в Newsweek.

Напомним, что американские журналисты уже смеются над Трампом из-за его постоянного обещания решить украинский вопрос через две недели.

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Ранее издание NBC проанализировало, что будет, если Путин в очередной раз проигнорирует требование президента США.