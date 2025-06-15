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В Израиле в результате удара Ирана погибли украинцы, среди них трое детей: детали от МИД
Из-за иранского удара в Израиле могли погибнуть пять граждан Украины, среди них — трое детей.
В результате иранского ракетного удара в Израиле в городе Бат-Ям погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.
Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на МИД.
Отмечается, что люди погибли в результате попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям. Среди погибших — трое несовершеннолетних детей. Личности погибших устанавливаются.
Напомним, что, по данным израильских СМИ, шесть человек, в том числе двое детей — девочка 9 лет и 10-летний мальчик — погибли в результате прямого попадания в многоквартирный дом в Бат-Яме. От взрыва сложилось несколько этажей. Еще двое погибших — женщины в возрасте 69 и 80 лет, сведений еще о двух пока нет. В СМИ не уточняли гражданство погибших.
В результате атаки Ирана в ночь на 15 июня в Израиле по меньшей мере 10 человек погибли и более 200 получили ранения.