Израиль наносит удары по Ирану: в Сети появилось видео

Война Израиля и Ирана

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Днем 15 июня стало известно, что Израиль наносит удары по Ирану. Атаки направлены на оборонные объекты и те, которые касаются ядерной программы Ирана.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Как заявлял ЦАХАЛ ранее, израильские силы атаковали 170 иранских целей. Для этого было привлечено не менее 50 истребителей.

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«Под удар попали более 720 объектов, входящих в систему обороны Ирана или относящихся к его ядерной программе», — говорится в сообщениях.

Напомним, в воскресенье, 15 июня, израильские военные опубликовали беспрецедентное предупреждение для иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов. В тот же день Израиль нанес удар по предприятию по производству дронов в городе Исфаган.

Со ссылкой на иранские СМИ израильское издание сообщило о сегодняшней атаке на объект, связанный с Министерством обороны Ирана, в городе Исфаган. Предварительно речь идет о заводе, который занимался изготовлением ударных дронов.

Есть информация и об атаке на завод Shiraz Electronics в городе Шираз, производящий радары и электронное оборудование для иранских военных.

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