Ізраїль "демілітаризує" Іран: уражено завод з виробництва дронів

Наслідки удару по заводу в місті Ісфаган / © OSINTdefender на Х

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У неділю, 15 червня, ізраїльські військові опублікували безпрецедентне попередження для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів. Того ж дня Ізраїль завдав удару по підприємству з виробництва дронів у місті Ісфаган.

Про це повідомляє Times of Israel.

З посиланням на іранські ЗМІ ізраїльське видання повідомило про сьогоднішню атаку на об’єкт, пов’язаний з Міністерством оборони Ірану, в місті Ісфаган.

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За інформацією видання Clash Report, йдеться про завод, який займався виготовленням ударних дронів.

Іранські ЗМІ також повідомили про удари по заводу Shiraz Electronics у місті Шираз, компанії, яка виробляє радари та електронне обладнання для іранських військових, повідомляє американська наглядова організація. За даними CNN, об’єкт був знищений.

Попередньо речник Армії оборони Ізраїлю полковник Авіхай Адраї звернувся до іранських цивільних осіб, які перебувають на об’єктах з виробництва військової зброї та в допоміжних установах, з пропозицією «негайно евакуюватися з цих районів і не повертатися до подальшого повідомлення».

«Перебування поблизу цих об’єктів наражає ваше життя на небезпеку», — додав він.

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Військові повідомили, що вночі ізраїльські ВПС завдали бомбардувань кількох іранських пускових установок балістичних ракет, а також систем протиповітряної оборони та радарів

Крім того, за даними Армії оборони Ізраїлю, протягом ночі було уражено близько 80 цілей у Тегерані.

Серед цілей в іранській столиці були паливні склади, штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, «штаб-квартира ядерного проєкту SPND» та інші цілі, пов’язані з ядерною програмою Ірану.

Винищувачі ВПС Ізраїлю також завдали ударів по газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. Військові заявили, що ці паливні та газові об’єкти використовуються Іраном у військових цілях та для його ядерного проекту.

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Загалом, з початку п’ятниці, Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала близько 250 ударів по 720 окремих об’єктах в Ірані.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, що «Тегеран згорить«, якщо обстріли ізраїльської території ракетами будуть продовжуватися.