Тарологиня шокувала новим прогнозом щодо планів РФ: що вона передбачила

Тарологиня розповіла про ймовірні плани ворога / © ТСН.ua

Реклама

Українська таролог Яна Пасинкова виступила із застереженням щодо можливих провокацій з боку Росії. У своєму зверненні вона наголосила, що небезпека може стосуватися саме найуразливіших верств населення — зокрема, дітей.

Про це вона розповіла на YouTube.

За її словами, агресор може використати людей, які не мають змоги захистити себе, для втілення підступних планів:

Реклама

«Знову ж таки, це буде стосуватися найнезахищеніших людей, навіть дітей. Хочуть вони це зробити, бо вони мають можливість приїхати, напічкати чимось, будівлю поїхати, і воно, не дай Боже, довбане», — розповіла вона.

Пасинкова закликала громадян бути максимально уважними до оточення, а також стежити за поведінкою рідних, особливо — дітей:

«Якщо ви помічаєте за своїми близькими, рідними, колегами, неблизькими, якісь підозріли дії, якщо ви підозрюєте, що ваша дитина в якихось групах спілкується, або їй щось загрожує, або вона веде себе підозріло, будь ласка, звертайтеся у правоохоронні органи, звертайтеся на гарячі лінії СБУ», — сказала астрологиня.

Вона підкреслила важливість негайної реакції на будь-які ознаки небезпеки та наголосила на особистій відповідальності кожного:

Реклама

«Кричіть про це, рятуйте себе, своїх дітей, своїх близьких, своє оточення і свою країну, в якій нам з вами жити».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, тарологиня шокувала сценаріями чи піде Путін знову на Київ.

Реклама