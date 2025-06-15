Переговори між Україною та РФ: тарологиня сказала, чого слід очікувати

Переговори про мир / © ТСН.ua

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США ініціювали проведення переговорів між Україною та Росією влітку. Те, що ми хочемо на переговорах, раніше не було озвучено.

Про це розповіла тарологиня Яна Пасинкова.

“І партнери наші або люди, які беруть участь у переговорах, у них мурахи по шкірі у зв'язку з тим, що там написано. На їх думку, до***а ми хочемо. А на нашу думку, нам тільки своє потрібно, нам чужого не потрібно”, — пояснює тарологиня.

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Вона запевняє: те, що ми хочемо, до якоїсь пори не буде навіть озвучено.

“Але мине час, і ми з вами отримаємо навіть більше, ніж хотіли”, — стверджує Пасинкова.

Зауважимо: Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про ультиматум, який диктатор Володимир Путін поставив Україні. Він ідентичний до того, який був озвучений у 22-му році. І ультиматум такий, щоб Україна ніколи це не могла виконати.

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Коли ми хочемо закінчувати війну, каже український лідер, ми не можемо давати просто документ, щоб Україна щось виконала. Тому що у такому випадку це не меморандум — домовленість двох сторін — натомість одна сторона каже, що хоче, щоб ти зробив ось так.

«Але вони винні, вони — агресор. Вони прийшли до нас. І тому ультиматум весь світ повинен був ставити Путіну. Якщо ти закінчиш війну, буде раз, два, три. Якщо ти не будеш давати у гроші на репарації чи відновлення України, буде раз, два, три. Цього також не відбувається. І тому це вже поступки і компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І ми готові. Бо ми хочемо закінчення війну», — йдеться у заяві.

Президент Трамп взявся за дуже складну справу. І він сказав «Я зупиню цю війну». І перший крок — це припинення вогню. Україна показала, що готова на все заради миру, крім ультиматуму.