Переговоры между Украиной и РФ: тарологиня сказала, чего следует ожидать

Переговоры о мире / © ТСН.ua

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США инициировали проведение переговоров между Украиной и Россией летом. То, что мы хотим на переговорах, раньше не было озвучено.

Об этом рассказала тарологиня Яна Пасинкова.

"И партнеры наши или люди, участвующие в переговорах, у них муравьи по коже в связи с тем, что там написано. По их мнению, к нам мы хотим. А по нашему мнению, нам только свое нужно, нам чужого не нужно", - объясняет тарологиня.

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Она уверяет: то, что мы хотим, до поры не будет даже озвучено.

"Но пройдет время, и мы с вами получим даже больше, чем хотели", - утверждает Пасинкова.

Заметим: Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался об ультиматуме, который диктатор Владимир Путин поставил Украине . Он идентичен тому, который был озвучен в 22-м году. И ультиматум таков, чтобы Украина никогда это не могла выполнить.

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Когда мы хотим кончать войну, говорит украинский лидер, мы не можем давать просто документ, чтобы Украина что-то выполнила. Потому что в таком случае это не меморандум — договоренность двух сторон — одна сторона говорит, что хочет, чтобы ты сделал вот так.

«Но они виноваты, они агрессор. Они пришли к нам. Для этого ультиматум весь мир должен был ставить Путину. Если ты кончишь войну, будет раз, два, три. Если ты не будешь давать деньги на репарации или восстановление Украины, будет раз, два, три. Этого тоже не происходит. И потому это уже уступки и компромисс, что мы должны с убийцами садиться за стол переговоров и договариваться о чем-то. И мы готовы. Потому что мы хотим окончания войны», — говорится в заявлении.

Президент Трамп принялся за очень сложное дело. И он сказал: «Я остановлю эту войну». И первый шаг – это прекращение огня. Украина показала, что готова на все ради мира, кроме ультиматума.