Непобедимые украинские супертяжеловесы подерутся в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Новицкий – Сиренко / © x.com/Queensberry

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Украинские боксеры супертяжелого веса Андрей Новицкий и Владислав Сиренко проведут очный бой в андеркарде поединка за звание "абсолюта" в хевивейте между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Бой состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять пояс WBC International в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Новицкий.

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Оба украинца остаются непобедимыми на профессиональном ринге.

В послужном списке Новицкого 15 побед (11 – нокаутом) в 15 поединках. Сиренко выиграл все свои 22 боя (19 – нокаутом).

Ранее сообщалось, что в андеркарде реванша между Усиком и Дюбуа будет биться еще один непобедимый украинский боксер Даниэль Лапин.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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В последнем поединке Усик в декабре 2024 года в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.