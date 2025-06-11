ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
552
Время на прочтение
1 мин

Непобедимый украинец будет биться в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Даниэль Лапин будет защищать титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даниель Лапин

Даниэль Лапин / Фото: instagram.com/daniel.lapin

Украинский боксер Даниэль Лапин проведет бой в андеркарде поединка за звание "абсолюта" в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.

27-летний Лапин выйдет в ринг против британца Льюиса Эдмондсона. На кону будут стоять титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, которыми владеет украинец.

Поединок состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Свой последний бой Лапин провел в декабре прошлого года в андеркарде реванша Усик – Фьюри, когда единогласным решением судей одолел француза Дилана Колина.

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке 11 побед (4 – нокаутом) в 11 поединках.

Эдмондсон тоже еще ни разу не проигрывал в профессионалах. В активе британского боксера 11 побед (3 – нокаутом) в 11 поединках.

Отметим, что 12 апреля этого года Лапин собирался боксировать со словаком Робертом Рачем, но бой отменили из-за того, что украинец получил травму.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
552
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie