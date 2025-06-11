Непереможний українець битиметься в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Даніель Лапін / Фото: instagram.com/daniel.lapin

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Український боксер Даніель Лапін проведе бій в андеркарді поєдинку за звання "абсолюта" в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

27-річний Лапін вийде в ринг проти британця Льюїса Едмондсона. На кону стоятимуть титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі, яими володіє українець.

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Поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Свій останній бій Лапін провів у грудні минулого року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, коли одностайним рішенням суддів здолав француза Ділана Коліна.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку 11 перемог (4 – нокаутом) в 11 поєдинках.

Едмондсон також ще жодного разу не програвав у професіоналах. В активі британського боксера 11 перемог (3 – нокаутом) в 11 поєдинках.

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Зазначимо, що 12 квітня цього року Лапін збирався боксувати зі словаком Робертом Рачем, але бій скасували через те, що українець травмувався.