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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
563
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1 хв

Непереможний українець битиметься в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа

Даніель Лапін захищатиме титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Лапін

Даніель Лапін / Фото: instagram.com/daniel.lapin

Український боксер Даніель Лапін проведе бій в андеркарді поєдинку за звання "абсолюта" в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

27-річний Лапін вийде в ринг проти британця Льюїса Едмондсона. На кону стоятимуть титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі, яими володіє українець.

Поєдинок відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Свій останній бій Лапін провів у грудні минулого року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, коли одностайним рішенням суддів здолав француза Ділана Коліна.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку 11 перемог (4 – нокаутом) в 11 поєдинках.

Едмондсон також ще жодного разу не програвав у професіоналах. В активі британського боксера 11 перемог (3 – нокаутом) в 11 поєдинках.

Зазначимо, що 12 квітня цього року Лапін збирався боксувати зі словаком Робертом Рачем, але бій скасували через те, що українець травмувався.

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Дата публікації
Кількість переглядів
563
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