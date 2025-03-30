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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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625
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Бій непереможного українського боксера-чемпіона скасовано: він повідомив причину

Даніель Лапін не буде боксувати 12 квітня через травму.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Лапін

Даніель Лапін / © instagram.com/daniel.lapin

Бій чемпіона IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна зі словацьким боксером Робертом Рачем скасовано.

27-річний український боксер на своїй сторінці в Instagram повідомив, що запланований на 12 квітня поєдинок не відбудеться через його травму.

"Через травму мій бій 12 квітня не відбудеться. Ми з командою зробили все можливе, але здоров'я завжди в пріоритеті. Це важке рішення, але правильне. Зараз головне – швидке відновлення. Скоро повернуся ще сильнішим. Дякую всім за підтримку", – написав Лапін.

/ © instagram.com/daniel.lapin

© instagram.com/daniel.lapin

Свій попередній бій Лапін провів в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі, де одностайним рішенням суддів здолав француза Ділана Коліна.

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку 11 перемог (4 – нокаутом) в 11 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заінтригував дописом про можливий ММА-бій з популярним відеоблогером Джейком Полом.

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