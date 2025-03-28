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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
184
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2 хв

Усик заінтригував дописом про ММА-бій з Джейком Полом

Непереможний український боксер хоче випробувати свої сили в октагоні.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поширив інформацію про можливий поєдинок з американським блогером Джейком Полом.

У себе в Instagram-сторіз український боксер опублікував колаж з популярним ютубером, тегнувши Джейка.

"ММА. Усик проти Пола", – йдеться в підписі.

/ © instagram.com/usykaa

© instagram.com/usykaa

Зазначимо, що раніше директор команди українського чемпіона Сергій Лапін висловився на тему можливого бою з Полом.

"Усик завжди дбав лише про те, щоб битися з найкращими та залишити після себе спадщину у великому спорті боксу. Але в майбутньому, коли він ще більше зміцнить своє місце серед справжніх великих бійців, подивимося, які можливості для нього відкриються.

Було б цікаво вийти до кліткі проти Джейка Пола за правилами ММА, якщо це принесе фінансову вигоду.

Також ми ніколи не говоримо "ніколи" щодо поєдинку з небезпечним Алексом Перейрою. Можливо, у співпраці з Дейною Вайтом", – сказав Лапін.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу.

В останньому бою Олександр у ніч проти 22 грудня 2024 року в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Нагадаємо, Джейк Пол у листопаді минулого року здобув перемогу над легендою боксу Майком Тайсоном. На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

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