Усик заінтригував дописом про ММА-бій з Джейком Полом

Олександр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поширив інформацію про можливий поєдинок з американським блогером Джейком Полом.

У себе в Instagram-сторіз український боксер опублікував колаж з популярним ютубером, тегнувши Джейка.

"ММА. Усик проти Пола", – йдеться в підписі.

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Зазначимо, що раніше директор команди українського чемпіона Сергій Лапін висловився на тему можливого бою з Полом.

"Усик завжди дбав лише про те, щоб битися з найкращими та залишити після себе спадщину у великому спорті боксу. Але в майбутньому, коли він ще більше зміцнить своє місце серед справжніх великих бійців, подивимося, які можливості для нього відкриються.

Було б цікаво вийти до кліткі проти Джейка Пола за правилами ММА, якщо це принесе фінансову вигоду.

Також ми ніколи не говоримо "ніколи" щодо поєдинку з небезпечним Алексом Перейрою. Можливо, у співпраці з Дейною Вайтом", – сказав Лапін.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу.

В останньому бою Олександр у ніч проти 22 грудня 2024 року в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Нагадаємо, Джейк Пол у листопаді минулого року здобув перемогу над легендою боксу Майком Тайсоном. На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.