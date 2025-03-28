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Усик заинтриговал постом о ММА-бое с Джейком Полом
Непобедимый украинский боксер хочет попробовать свои силы в октагоне.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик распространил информацию о возможном поединке с американским блоггером Джейком Полом.
У себя в Instagram-сторис украинский боксер опубликовал коллаж с популярным ютубером, тегнув Джейка.
"ММА. Усик против Пола", – говорится в подписи.
Ранее директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин высказался на тему возможного боя с Полом.
"Усик всегда заботился лишь о том, чтобы биться с лучшими и оставить после себя наследие в большом спорте бокса. Но в будущем, когда он еще больше укрепит свое место среди настоящих великих бойцов, посмотрим, какие возможности для него откроются.
Было бы интересно выйти в клетку против Джейка Пола по правилам ММА, если это принесет финансовую выгоду.
Также мы никогда не говорим "никогда" касательно поединка с опасным Алексом Перейрой. Возможно, в сотрудничестве с Дейной Уайтом", – сказал Лапин.
В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге.
В последнем бою Александр в ночь на 22 декабря 2024 года в реванше победил британца Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.
Напомним, Джейк Пол в ноябре прошлого года одержал победу над легендой бокса Майком Тайсоном. На счету 28-летнего видеоблогера 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.