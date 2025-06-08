"Ты вдохновил миллионы": Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко

Василий Ломаченко и Александр Усик / © instagram.com/usykaa

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на решение своего кума и соотечественника Василия Ломаченко завершить боксерскую карьеру.

Усик посвятил Ломаченко трогательный пост на своей странице в Instagram, но отключил возможность оставлять комментарии под ним.

"Благодарю тебя за твой путь, твое самоотверженность и твое величие. Ты один из самых выдающихся спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только в боксе – в спорте, и точка.

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Твое любительское наследие не имеет себе равных. Две золотые олимпийские медали. Около 400 побед. Мастер движения, времени и точности.

А на профессиональном ринге ты снова вошел в историю – став чемпионом мира в трех дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным, и сделав это со стилем, классом и интеллектом.

Ты вдохновил миллионы. Ты изменил игру. Ты установил новый стандарт. Я горжусь тем, что могу называть тебя своим другом, товарищем по команде, братом.

Твое наследие будет жить еще много-много лет. В сердцах бойцов. В головах болельщиков. В учебниках по истории бокса. Поздравляю с легендарной карьерой", – написал Усик на английском языке.

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Ломаченко – обладатель золотых наград Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. На профиринге он одержал 18 побед (12 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

В последнем бою Василий 12 мая 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

В течение карьеры он также владел титулами чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020).