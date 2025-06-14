"Ми маємо сідати за стіл переговорів із вбивцями": Зеленський про ультиматум РФ

© Володимир Зеленський

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Російський диктатор Володимир Путін поставив Україні ультиматум. Але ультиматум усім світом мали ставити саме Путіну, бо Росія — агресор.

Про це сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

«Що зробили руські? Вони написали ультиматум. Такий самий, який був у 22-му році, коли вони стояли під Києвом і хотіли руйнації державності України. Тобто це просто копія того ультиматуму плюс з урахуванням, що все ж такі за три роки пройшли зміни. І це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати», — сказав він.

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Коли ми хочемо закінчувати війну, ми не можемо давати просто документ, щоб Україна щось виконала. Тому що у такому випадку це не меморандум — домовленість двох сторін — натомість одна сторона каже, що хоче, щоб ти зробив ось так.

«Але вони винні, вони — агресор. Вони прийшли до нас. І тому ультиматум весь світ повинен був ставити Путіну. Якщо ти закінчиш війну, буде раз, два, три. Якщо ти не будеш давати у гроші на репарації чи відновлення України, буде раз, два, три. Цього також не відбувається. І тому це вже поступки і компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І ми готові. Бо ми хочемо закінчення війну», — йдеться у заяві.

Президент Трамп взявся за дуже складну справу. І він сказав «Я зупиню цю війну». І перший крок — це припинення вогню.

«І я не робив нічого проти будь-яких його пропозиції для того, щоб Америка потім не звинувачувала нас. І ніхто не міг звинуватити Україну. Україна показала, що готова на все заради миру. Але на все окрім ультиматуму. Ми не готові на ультиматум. І через це ми і боремося. Тому що інакше це безглуздя. Чому було тоді одразу не віддати країну, прапор, — все віддати їм, коли вони нас захопили. Тому що ми не йшли на ультиматуми, ми розуміли, що він знищить нашу незалежність і нашу країну. Що буде з нами? Куди всі дінуться? Де, в якому місті України гарно, куди прийшов російський прапор? Де? Все зруйноване. І це для них головна мета і ціль. І це завжди було», — завершив президент Зеленський.

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