Путін провів телефонну розмову із Трампом: про що йшлося

Трамп і Путін / © Getty Images

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Кремлівський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову із главою США Дональдом Трампом. Вона тривала 50 хвилин і “була корисною”.

Про це зазначив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.

Путін у розмові з Трампом засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану. Своєю чергою, Трамп у розмові з Путіним оцінив ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану "як дуже тривожну". Також диктатор повідомив про готовність РФ здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.

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“Путін підтвердив готовність РФ продовжувати переговори з Україною після 22 червня”, — зазначив Ушаков.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ вдалося зупинити агресію президента РФ Володимира Путіна на полі бою, але дипломатичним шляхом зупинити главу Кремля може тільки президент США Дональд Трамп.

«Якщо говоримо про дипломатичні вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з Путіним. У Путіна не відбилися бажання просто нас захопити і зруйнувати. Я даю 100%, що це його доктрина, що він цього дуже хоче. Трамп може його зупинити, для чого Путін повинен втрачати гроші. І тільки так — втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі-сектор. І у нього будуть внутрішні питання, це факт. Для цього треба запроваджувати санкції», — пояснив він.

Український президент зазначив, що Трамп повинен дипломатично впливати на будь-якого агресора в світі, серед яких Путін — один з найнебезпечніших.

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