США передали Ізраїлю "українську" зброю проти дронів – очільник Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

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Сполучені Штати передали Ізраїлю системи протиповітряної оборони для боротьби з дронами, які були призначені для України.

Це підтвердив в коментарі Fox News міністр оборони США Пітер Гегсет.

«Я весь тиждень був на слуханнях у Конгресі. І мені запитали: „Ви справді перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід?“ Я відповів: так, перекинули», — сказав він.

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Очільник Пентагону пояснив це тим, що США використовують всі доступні засоби «для захисту наших людей у регіоні та в усьому світі».

При цьому Пітер Гегсет відзначив небезпеку, яку становлять дрони у сучасній війні, не згадавши про масовані атаки російських безпілотників на українські міста.

«Невеликі системи можуть становити серйозну небезпеку. Ми максимально готові. Війна справді змінюється просто у нас на очах — техніка, методи. Це лякає. Так, лякає. Але у нас на місцях правильні люди», — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 20 тисяч спеціалізованих боєприпасів для боротьби з «Шахедами», про постачання яких була домовленість ще із попереднім містром оборони США Ллойдом Остіном, були відправлені до іншого регіону — на Близький Схід.

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