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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США передали Израилю "украинское" оружие против дронов - глава Пентагона

Питер Хэгсет отметил опасность, которую представляют дроны в современной войне, но не упомянул о российской агрессии против Украины.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пит Хэгсет

Министр обороны США Пит Хэгсет / © Associated Press

Соединенные Штаты передали Израилю системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами, которые были предназначены для Украины.

Это подтвердил в комментарии Fox News министр обороны США Питер Хэгсет.

«Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе, и меня спросили: „Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?“ Я ответил: да, перебросили», — сказал он.

Глава Пентагона объяснил это тем, что США используют все доступные средства «для защиты наших людей в регионе и во всем мире».

При этом Питер Хэгсет отметил опасность, которую представляют дроны в современной войне, не упомянув о массированных атаках российских беспилотников на украинские города.

«Небольшие системы могут представлять серьезную опасность. Мы максимально готовы. Война действительно меняется просто у нас на глазах — техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах правильные люди», — сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 тысяч специализированных боеприпасов для борьбы с «Шахедами», о поставках которых была договоренность еще с предыдущим мистром обороны США Ллойдом Остином, были отправлены в другой регион — на Ближний Восток.

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