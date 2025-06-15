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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль завдає ударів по Ірану: у Мережі зявилося відео

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном продовжує загострюватися, країни атакують одна одну ракетами й дронами.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Війна Ізраїлю та Ірану

Війна Ізраїлю та Ірану

Вдень 15 червня стало відомо, що Ізраїль завдає ударів по Ірану. Атаки спрямовані на оборонні об'єкти і ті, які стосуються ядерної програми Ірану.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Як заявляв ЦАХАЛ раніше, ізраїльські сили атакували 170 іранських цілей. Для цього було залучено щонайменше 50 винищувачів.

“Під удар потрапили понад 720 об'єктів, які входять до системи оборони Ірану або стосуються до його ядерної програми”, — йдеться у повідомленнях.

Нагадаємо, у неділю, 15 червня, ізраїльські військові опублікували безпрецедентне попередження для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів. Того ж дня Ізраїль завдав удару по підприємству з виробництва дронів у місті Ісфаган.

З посиланням на іранські ЗМІ ізраїльське видання повідомило про сьогоднішню атаку на об’єкт, пов’язаний з Міністерством оборони Ірану, в місті Ісфаган. Попередньо, йдеться про завод, який займався виготовленням ударних дронів.

Є інформація і про атаку на завод Shiraz Electronics у місті Шираз, що виробляє радари та електронне обладнання для іранських військових.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1211
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