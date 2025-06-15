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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В Ізраїлі внаслідок удару Ірану загинули українці, серед них — троє дітей: деталі від МЗС

Через іранський удар в Ізраїлі могли загинути п’ятеро громадян України, серед них — троє дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Руйнування житлових будівель внаслідок ракетного удару Ірану в Бат-Ямі, центральний Ізраїль

Руйнування житлових будівель внаслідок ракетного удару Ірану в Бат-Ямі, центральний Ізраїль / © Associated Press

Унаслідок іранського ракетного удару в Ізраїлі, у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.

Про це передає «Радіо Свобода» з посиланням на МЗС.

Зазначається, що люди загинули внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються.

Нагадаємо, що, за даними ізраїльських ЗМІ, шестеро людей, у тому числі двоє дітей — дівчинка 9 років і 10-річний хлопчик — загинули внаслідок прямого влучання в багатоквартирний будинок у Бат-Ямі. Від вибуху склалося кілька поверхів. Ще двоє загиблих — жінки віком 69 та 80 років, відомостей ще про двох поки що немає. У ЗМІ не уточнювали громадянство загиблих.

Загалом внаслідок атаки Ірану у ніч на 15 червня в Ізраїлі щонайменше 10 людей загинули та понад 200 отримали поранення.

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