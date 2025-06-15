Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль підписати угоду

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти», — самовпевнено заявив Трамп.

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Він запевнив, що угода буде укладена, як між Індією та Пакистаном, «використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згоду та розсудливість у переговори між двома видатними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися!»

Трамп також згадав ситуацію між Сербією та Косово, а також між Єгиптом та Ефіопією під час своєї першої каденції. В обох випадках Трамп вважає, що саме він запобіг війні.

«Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую визнання, але нічого страшного, це розуміє народ. Зробіть Близький Схід знову великим!», — написав президент США.

Нагадаємо, що ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану. У відповідь Іран запустив ракети та дрони по території Ізраїлю. Обмін ударами продовжується до сьогодні.

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ТСН.ua зібрав все, що відомо про загострення між Ізраїлем та Іраном.