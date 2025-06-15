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Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль підписати угоду
Трамп заявив, що Іран та Ізраїль укладуть угоду так само, як він нібито змусив помиритися Індію та Пакистан.
Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду.
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само, як я змусив Індію та Пакистан укласти», — самовпевнено заявив Трамп.
Він запевнив, що угода буде укладена, як між Індією та Пакистаном, «використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згоду та розсудливість у переговори між двома видатними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися!»
Трамп також згадав ситуацію між Сербією та Косово, а також між Єгиптом та Ефіопією під час своєї першої каденції. В обох випадках Трамп вважає, що саме він запобіг війні.
«Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую визнання, але нічого страшного, це розуміє народ. Зробіть Близький Схід знову великим!», — написав президент США.
Нагадаємо, що ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану. У відповідь Іран запустив ракети та дрони по території Ізраїлю. Обмін ударами продовжується до сьогодні.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про загострення між Ізраїлем та Іраном.