Надмірна полохливість вашої кішки може бути ознакою хвороби: що відомо

Полохливість у кішки може бути ознакою загадкової хвороби

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Дослідники в Канаді виявили, що тривога може бути ключовою ознакою того, що кішка ризикує захворіти на захворювання, відоме як котячий ідіопатичний цистит.

Про це пише ScienceAlert.

Причина захворювання наразі залишається загадкою. Однак виявлення підвищеної полохливості у кошенят з рецидивуючими формами цього захворювання може бути доказом, необхідним вченим для розуміння патології та її тригерів.

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Симптоми ІЦС, як правило, нагадують типову інфекцію нижніх сечовивідних шляхів. Уражені кішки можуть напружуватися під час сечовипускання, частіше мочитися невеликими порціями або висловлювати свій дискомфорт під час користування лотком. У більш важких випадках їхня сеча може навіть містити кров.

Однак, на відміну від бактеріальних інфекцій, зразки сечі котів із запальним циррозом є стерильними. Ветеринари зазвичай виключають інфекцію та інші причини, перш ніж зробити висновок про наявність запального циррозу як ймовірного винуватця.

Приблизно половина всіх котів, яким не пощастило отримати цей діагноз, знову зіткнуться з цим захворюванням у певний момент свого життя. А враховуючи, що кожного п’ятого кота з рецидивуючим ІЦС зрештою присипляли, спосіб відрізнити цю хворобу від інших станів може значною мірою врятувати наших улюблених котів від постійного болю.

«Сама хвороба не є смертельною, але вартість повторного невідкладного лікування може бути занадто високою для деяких сімей», — зазначають вчені.

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На їхню думку, допомога тривожним кішкам у почутті спокою та безпеки може зменшити ризик запалення сечовивідних шляхів.

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