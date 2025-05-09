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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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174
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На Львівщині кіт врятував сім’ю від смертельної пожежі

Домашній улюбленець розбудив людей посеред ночі, коли на даху вже палав вогонь.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трагедії вдалося уникнути завдяки домашньому коту

Трагедії вдалося уникнути завдяки домашньому коту / © Associated Press

Уночі, 9 травня, у місті Хирів Самбірського району виникла пожежа в приватному житловому будинку. Коли вогонь охопив дах оселі, всі мешканці ще спали. Але трагедії вдалося уникнути завдяки коту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

«Коли всі в будинку спали, на даху оселі вже вирував вогонь. Але трагедії вдалося уникнути — завдяки домашньому коту. Саме він, відчувши небезпеку, почав нявкати та бігати кімнатою, доки не розбудив господарів. Відчувши їдкий запах диму, родина миттєво вибігла з будинку та викликала рятувальників», — йдеться в повідомленні.

На місце прибули пожежники. Вогонь охопив дах площею 70 квадратних метрів.

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, в Австрії кіт вчасно попередив господарів про пожежу. Завдяки тварині люди встигли врятуватися.

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