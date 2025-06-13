ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Фінляндія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2025 (U-21)

Аудіокоментар і текстовий репортаж другого поєдинку "синьо-жовтих" на молодіжній континентальній першості.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Молодіжна збірна України з футболу (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зустрінеться з командою Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.

Поєдинок прийматиме Кошицька футбольна арена у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На старті молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а Фінляндія зіграла внічию з Нідерландами (2:2).

В іншому матчі 2-го туру квартету D зійдуться команди Нідерландів і Данії (15 червня, 22:00). До чвертьфіналу з групи вийдуть дві найкращі збірні.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Фінляндія – Україна з YouTube-каналу FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу між молодіжними збірними України та Фінляндія.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie