Фінляндія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2025 (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зустрінеться з командою Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.

Поєдинок прийматиме Кошицька футбольна арена у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

На старті молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а Фінляндія зіграла внічию з Нідерландами (2:2).

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В іншому матчі 2-го туру квартету D зійдуться команди Нідерландів і Данії (15 червня, 22:00). До чвертьфіналу з групи вийдуть дві найкращі збірні.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.

Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Фінляндія – Україна з YouTube-каналу FootballHub.

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До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу між молодіжними збірними України та Фінляндія.