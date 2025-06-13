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Фінляндія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2025 (U-21)
Аудіокоментар і текстовий репортаж другого поєдинку "синьо-жовтих" на молодіжній континентальній першості.
У неділю, 15 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зустрінеться з командою Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.
Поєдинок прийматиме Кошицька футбольна арена у словацькому місті Кошице. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
На старті молодіжної континентальної першості збірна України зазнала поразки від Данії (2:3), а Фінляндія зіграла внічию з Нідерландами (2:2).
В іншому матчі 2-го туру квартету D зійдуться команди Нідерландів і Данії (15 червня, 22:00). До чвертьфіналу з групи вийдуть дві найкращі збірні.
На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Євро-2025 (U-21) з футболу.
Також до вашої уваги всі групи та турнірні таблиці Євро-2025 (U-21) з футболу, що оновлюватимуться після зіграних матчів.
Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку Фінляндія – Україна з YouTube-каналу FootballHub.
До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу між молодіжними збірними України та Фінляндія.