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Планирует ли Израиль убийство аятоллы Али Хаменеи: новые подробности
Израильский премьер предполагает, что в результате ударов по Ирану может смениться власть в стране.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опроверг распространенное СМИ сообщение о том, что президент США Дональд Трамп запретил совершать убийство верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.
Об этом он сказал в интервью Fox News
«Есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь вдаваться в это», — сказал израильский лидер, отвечая на вопрос о запрете Трампа.
При этом он добавил, что Израиль делает то, что должен делать, а в Вашингтоне знают, что хорошо для Соединенных Штатов.
Беньямин Нетаньяху в этом интервью также предположил, что удары Израиля по Ирану могут привести к смене власти в стране.
Он также отметил, что атаки прекратятся, «когда мы лишим» Иран ядерного потенциала.
Как сообщает The Times of Israel, советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби также опроверг сообщения о запрете Трампа, называя его «фейковыми новостями высшего сорта».
Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль во время ударов по Тегерану убил начальника разведки Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Мохаммеда Каземи и его заместителя генерала Хассана Мохакика.
Напомним, издание Iran International со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что приближенные к аятолле Али Хаменеи чиновники якобы согласовывают с Кремлем пути возможной эвакуации в Россию