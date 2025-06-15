ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1030
Время на прочтение
1 мин

Планирует ли Израиль убийство аятоллы Али Хаменеи: новые подробности

Израильский премьер предполагает, что в результате ударов по Ирану может смениться власть в стране.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опроверг распространенное СМИ сообщение о том, что президент США Дональд Трамп запретил совершать убийство верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Об этом он сказал в интервью Fox News

«Есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь вдаваться в это», — сказал израильский лидер, отвечая на вопрос о запрете Трампа.

При этом он добавил, что Израиль делает то, что должен делать, а в Вашингтоне знают, что хорошо для Соединенных Штатов.

Беньямин Нетаньяху в этом интервью также предположил, что удары Израиля по Ирану могут привести к смене власти в стране.

Он также отметил, что атаки прекратятся, «когда мы лишим» Иран ядерного потенциала.

Как сообщает The Times of Israel, советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби также опроверг сообщения о запрете Трампа, называя его «фейковыми новостями высшего сорта».

Ранее премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль во время ударов по Тегерану убил начальника разведки Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Мохаммеда Каземи и его заместителя генерала Хассана Мохакика.

Напомним, издание Iran International со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что приближенные к аятолле Али Хаменеи чиновники якобы согласовывают с Кремлем пути возможной эвакуации в Россию

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie