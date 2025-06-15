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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана — Reuters

По словам президента США, которые передают источники в американском правительстве, о преследовании политического руководства пока речь не идет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Трамп запретил убивать верховного лидера Ирана — Reuters

Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана Али Хаменеи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заблокировал израильский план по физическому устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации двух американских чиновников, президент США отклонил идею Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана, аятаола Али Хаменеи.

«Убили ли иранцы американца? Нет, пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп открыт для участия президента РФ Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

«Он звонил мне по этому вопросу. Мы долго говорили об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации (вероятно, война России против Украины — ред.). Я верю, что этот вопрос будет решен», — сказал Трамп.

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