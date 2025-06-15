Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана Али Хаменеи / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заблокировал израильский план по физическому устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации двух американских чиновников, президент США отклонил идею Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана, аятаола Али Хаменеи.

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«Убили ли иранцы американца? Нет, пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп открыт для участия президента РФ Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

«Он звонил мне по этому вопросу. Мы долго говорили об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации (вероятно, война России против Украины — ред.). Я верю, что этот вопрос будет решен», — сказал Трамп.

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