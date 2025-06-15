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Що відомо про долю українців в Ірані та Ізраїлі: Зеленський розповів
За словами президента, МЗС з’ясовує дані про громадян України на території Ізраїлю та Ірану.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок іранського ракетного удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, зокрема троє дітей.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 15 червня.
За його словами, міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану.
«Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі — за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше», — сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що внаслідок іранського ракетного удару в Ізраїлі, у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.