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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Що відомо про долю українців в Ірані та Ізраїлі: Зеленський розповів

За словами президента, МЗС з’ясовує дані про громадян України на території Ізраїлю та Ірану.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Руйнування житлових будівель внаслідок ракетного удару Ірану в Бат-Ямі, центральний Ізраїль

Руйнування житлових будівель внаслідок ракетного удару Ірану в Бат-Ямі, центральний Ізраїль / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок іранського ракетного удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, зокрема троє дітей.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 15 червня.

За його словами, міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану.

«Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі — за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що внаслідок іранського ракетного удару в Ізраїлі, у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.

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