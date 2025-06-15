Що відомо про долю українців в Ірані та Ізраїлі: Зеленський розповів

Руйнування житлових будівель внаслідок ракетного удару Ірану в Бат-Ямі, центральний Ізраїль / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що внаслідок іранського ракетного удару по Ізраїлю загинули п’ятеро українців, зокрема троє дітей.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 15 червня.

За його словами, міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану.

Реклама

«Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі — за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви. Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що внаслідок іранського ракетного удару в Ізраїлі, у місті Бат-Ям загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.