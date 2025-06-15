Жінка загинула під час стрибка з парашутом, який їй подарував чоловік

Стрибок з парашутом. Фото ілюстративне / © Міністерство оборони України

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Чоловік матері чотирьох дітей, яка загинула під час стрибка з парашутом, розповів, як він з жахом спостерігав за тим, що сталося, після того як купив їй стрибок у подарунок.

Про це передає Daily Mail.

Скотт Армстронг купив стрибок з парашутом як подарунок своїй дівчині-«адреналіновій наркоманці».

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«Белінда була моїм абсолютним світом. Вона була такою доброю, щедрою і зробила б усе для будь-кого. Мій дев’ятирічний син нещодавно переїхав жити до нас, і вона зустріла його з розпростертими обіймами і була чудова. Як подарунок подяки я вирішив купити їй тандемний стрибок з парашутом. Вона була в захваті від цього», — розповів Скотт.

48-річна Белінда загинула миттєво, впавши з висоти понад 4 км після того, як її парашут не розкрився. Скотт Армстронг виявив її тіло, прив’язане до тіла її інструктора на злітно-посадковій смузі. Чоловік бачив трагедію на власні очі.

«План полягав у тому, щоб стрибнути з 7000 футів (трохи більше 2 км), але в останню хвилину вона сказала, що хоче стрибнути з 15 000 футів (понад 4 км), тому я доплатив. Вони були останньою групою, яка піднялася. Я дивився в бінокль і бачив, як вони всі стрибнули, і помітив, що один парашут не відкрився. Я запанікував. Вони зникли з поля зору. Я стрибнув у машину і помчав через поля. Я знайшов Белінду та інструктора, вони лежали разом мертві. Це було жахливе видовище. Я так сумую за нею», — зізнається хлопець загиблої.

Раніше повідомлялося, що в Одесі під час стрибка з парашутом загинув курсант військової академії.

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