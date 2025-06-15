Громадянам ще 36 країн можуть заборонити в’їзд до США: перелік

США можуть стати закритими для громадян ще 36 країн / © Associated Press

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У Білому домі розглядають можливість заборони на в’їзд до США громадянам ще 36 країн. Раніше президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд громадянам 12 країн, заявивши про потребу захисту країни від «іноземних терористів» та інших загроз національній безпеці.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на документ Державного департаменту.

У внутрішній дипломатичній телеграмі, підписаній державним секретарем США Марко Рубіо, Державний департамент висловив занепокоєння щодо низки країн і зажадав вжити коригувальних заходів.

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«Департамент визначив 36 країн, яким може бути рекомендовано повне або часткове призупинення в’їзду до країни, якщо вони не відповідатимуть встановленим критеріям та вимогам протягом 60 днів», — йдеться у телеграмі, надісланій вихідними.

Згідно з депешею, деякі країни не співпрацювали у сприянні видворенню своїх громадян зі Сполучених Штатів, щодо яких було видано наказ про видворення. В інших країнах термін перебування, дозволений візами, виданими їхнім громадянам у Сполучених Штатах, був перевищений.

Іншими причинами для занепокоєння є участь громадян деяких країн в терористичних актах у Сполучених Штатах або в антисемітській та антиамериканській діяльності.

У телеграмі зазначається, що не всі ці занепокоєння стосуються всіх перелічених країн.

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Громадяни яких країн «небажані» у США

Країни, які можуть бути піддані повній або частковій забороні, якщо вони не вирішать ці проблеми протягом наступних 60 днів: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Івуар, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домініка, Ефіопія, Єгипет, Габон, Гамбія, Гана, Киргизстан, Ліберія, Малаві, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбія та Зімбабве.

На початку цього місяця заборону на в’їзд було оголошено громадянам таких країн: Афганістан, М’янма, Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен.

Частково обмежений в’їзд для громадян семи інших країн — Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план примусового повернення мігрантів до країн, охоплених війною. Зокрема, йдеться про 200 тисяч українців.

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