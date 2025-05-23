Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати іноземних студентів

Гарвард / © cropman.ne

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22 травня 2025 року адміністрація президента Дональда Трампа відкликала у Гарвардського університету сертифікацію в рамках Програми студентів та обміну (SEVP), що дозволяла приймання іноземних студентів. Це рішення негайно забороняє університету приймати нових іноземних студентів, а також вимагає від поточних студентів з-за кордону перевестись до інших навчальних закладів або втратити свій легальний статус у США.

Міністерство внутрішньої безпеки США, очолюване Крісті Ноем, обґрунтувало це рішення відмовою Гарварду надати запитувану інформацію про іноземних студентів, які нібито брали участь у незаконних або небезпечних діях. Також університет звинувачують у сприянні антисемітизму та співпраці з Комуністичною партією Китаю.

Гарвардський університет у відповідь назвав дії уряду "незаконною репресією", яка загрожує академічній свободі та шкодить міжнародній спільноті університету. Університет заявив про намір оскаржити це рішення в суді та надати підтримку постраждалим студентам.

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Цей крок є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти провідних університетів, які, на її думку, не відповідають ідеологічним вимогам уряду. Раніше Гарвард вже зазнав заморожування федерального фінансування на суму понад 2,6 мільярда доларів та загроз втрати статусу неприбуткової організації.

Наразі федеральний суддя тимчасово заблокував спроби уряду депортувати іноземних студентів, що навчаються в США, до завершення судових розглядів.

Ця ситуація викликає занепокоєння щодо майбутнього міжнародної освіти в США та може мати довгострокові наслідки для академічної спільноти країни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пропонує депортувати зі США 200 тисяч українців.

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Нова скандальна ініціатива Трампа передбачає “самодепортацію” мігрантів, включно з українцями, до країн, охоплених війною, що викликало хвилю критики.