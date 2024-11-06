Професор Гарварду прокоментував перемогу Трампа: що це означає для України

Експерт з україно-американських стосунків, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій прокоментував перемогу Трампа у президентських виборах у США.

Про це він сказав у коментарі ТСН

"З одного боку Трамп був президентом США, який дуже чітко вписується у рамки популістських лідерів з тенденцією до авторитаризму. Трамп тягнеться до цих так званих "сильних лідерів" і звідти виходить симпатія до них. Але Трамп не може мати у США таку владу, як Путін у Росії. Але разом з тим Трамп є і буде залишатися політиком", - сказав Сергій Плохій.

Професор зазначив, що якби Камала Гарріс перемогла у виборах, вона б продовжила політику президента Джо Байдена.

Зазначимо на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

Нагадаємо, підполковник армії США назвав Трампа "катастрофою" для України. Також відомий журналіст Time Саймон Шустер описав, що означає для України перемога Трампа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОЛЕНОСНЕ рішення ТРАМПА! Вибори у США - ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ! НОВИНИ ТСН на 7:00, 6 листопада

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